Сроки первого пуска "Союз-5" скорректировали

В Роскосмосе указали, что это решение технического характера

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Роскосмос и Казкосмос приняли решение о корректировке сроков первого пуска ракеты-носителя "Союз-5", решение носит технический характер. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"Партнеры проекта приняли решение о корректировке сроков первого пуска. Это решение носит технический характер. Оно отражает взвешенный подход участников, ориентированный на долгосрочную надежность, безопасность и успешную эксплуатацию создаваемого комплекса", - подчеркнули в Роскосмосе.

Там добавили, что дата пуска будет определена по итогам завершения всех предусмотренных процедур и согласована между участниками программы.

Заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов подчеркнул, что Роскосмос и Казкосмос приняли решение провести дополнительные проверки как бортовых систем, так и наземного оборудования.

"Это необходимо для набора статистики и для того, чтобы дополнительно убедиться в надежности и безопасности пуска. Мы не стремимся запустить ракету к какому-то празднику или дате. Наша задача - обеспечить успех первого испытательного пуска ракеты-носителя "Союз-5" с комплекса "Байтерек", - сказал он.

"Союз-5" - ракета-носитель среднего класса разработки и производства самарского РКЦ "Прогресс", предназначена для запусков автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков. Это двухступенчатая ракета-носитель с последовательным расположением ступеней. В ней применены надежные и проверенные летной эксплуатацией решения, ракета отличается высоким уровнем экологической безопасности за счет использования экологически чистых компонентов ракетного топлива.