"Решетнев" изготовит четыре новых телекоммуникационных спутника

Общая сумма контрактов составляет 65,95 млрд рублей
11:59

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. АО "Решетнев" (входит в Роскосмос) создаст четыре телекоммуникационных спутника общей стоимостью 65,95 млрд. рублей для обновления уже имеющейся группировки. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Компания "Решетнев" и ФГУП "Космическая связь" подписали контракты на создание четырех телекоммуникационных космических аппаратов. Общая сумма контрактов составляет 65,95 млрд руб. По условиям контракта, "Решетнев" разработает и изготовит космические аппараты до 2029 года. Все четыре спутника рассчитаны на 15-летний срок работы на орбите", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новыми аппаратами планируется обновить уже используемые телекоммуникационные спутники.

В Роскосмосе также подчеркнули, что космические аппараты связи - это критически важная инфраструктура, обеспечивающая телевещание, доступ в интернет и мобильную связь там, где другие технологии неприменимы. 

