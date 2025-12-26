Казахстан намерен разработать собственную ракету-носитель к 2030 году

Заместитель казахстанского премьер-министра Жаслан Мадиев отметил наличие в республике объединение научных институтов, которые работают над этой задачей

АСТАНА, 26 декабря. /ТАСС/. Казахстанские ученые намерены разработать ракету-носитель сверхлегкого класса к 2030 году. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев.

"Наша собственная казахстанская разработка - это ракета-носитель сверхлегкого класса, программа до 2030 года. Мы поэтапно развиваем эту программу, чтобы создать собственную ракету-носитель для независимого выхода в космос, а это уже признаки космической державы", - сказал Мадиев.

Он отметил, что в Казахстане есть объединение научных институтов, которые работают по программе разработки такой ракеты-носителя до 2030 года. По словам министра, планируемое ранее в республике испытание первой метеорологической ракеты "станет одним из этапов продвижения собственной ракеты-носителя сверхлегкого класса".