Глава Роскосмоса прибыл на космодром "Восточный"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов совершает рабочий визит на космодром "Восточный" в Амурской области, сообщили в Роскосмосе.

"Дмитрий Баканов прибыл с рабочим визитом на космодром в Амурской области, где в том числе осматривает объекты инфраструктуры Восточного", - говорится в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что программа осмотра включает взлетно-посадочную полосу нового аэропорта, жилье и стартовый комплекс для "Ангары".

Уточняется, что речь идет о главных итогах развития инфраструктуры "Восточного" в 2025 году. Так, взлетно-посадочная полоса была введена в эксплуатацию 14 мая, а уже 23 мая был совершен первый официальный рейс (самолет Роскосмоса Ту-204-300). Полное завершение строительства аэропорта планируется в 2026 году.

Кроме того, в сентябре был сдан первый этап строительства стартового комплекса для ракет-носителей тяжелого класса "Ангара" (40 сооружений инженерного назначения). 8 декабря введен в эксплуатацию стартовый стол для этих ракет.

Также в Циолковском введен в эксплуатацию жилой дом на 90 квартир: 7 октября состоялась торжественная церемония вручения ключей. В декабре было получено разрешение на ввод в эксплуатацию еще одного дома на 125 квартир. Еще два дома на 125 квартир находятся на стадии строительства.