Запуск КА Аист-2Т №1 и Аист-2Т №2 с космодрома Восточный. Видеотрансляция

Роскосмос/ТАСС

Редакция сайта ТАСС

Происходит запуск космических аппаратов дистанционного зондирования Земли "Аист-2Т" с космодрома Восточный.

Космические аппараты дистанционного зондирования Земли "Аист-2Т" предназначены для съемки поверхности планеты и получения стереоскопических изображений, на основе которых создаются цифровые модели местности. Спутники также будут использоваться для наблюдения за чрезвычайными ситуациями, включая пожары, наводнения и вулканическую активность. Два аппарата серии "Аист-2Т" - №1 и №2 - будут работать совместно, что позволит повысить точность данных и получить более полную и детальную информацию об исследуемых территориях. Планируемый срок активной работы спутников составляет не менее пяти лет.