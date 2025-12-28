"Союз-2.1б" со спутниками "Аист-2Т" стартовал с Восточного

Примерно через 9,5 минуты головная часть вместе с разгонным блоком "Фрегат" отделится от третьей ступени ракеты

Редакция сайта ТАСС

© Роскосмос/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с двумя спутниками "Аист-2Т" и 50 попутными аппаратами стартовала с Восточного, следует из трансляции Роскосмоса.

Примерно через 9,5 минуты головная часть вместе с разгонным блоком "Фрегат" отделится от третьей ступени ракеты. Основной полезной нагрузкой являются космические аппараты "Аист-2Т" №1 и №2 - их выведение на орбиту планируется в течение часа после старта.

Как ранее сообщили в Роскосмосе, вместе с "Аистами-2Т" на орбиту планируется доставить 50 малых космических аппаратов, среди которых будут спутники, созданные российскими университетами, а также малые спутники формата CubeSat по программе "Универсат", которые будут наблюдать за изменениями климата и проводить мониторинг "космической погоды" на низких околоземных орбитах в интересах Росгидромета.