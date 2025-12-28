В РФ впервые запустили спутники ДЗЗ по лизинговой схеме

Гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев считает, что сделка позволит протестировать механизм лизинга для космических аппаратов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия впервые запустила спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в рамках лизинговой сделки с участием Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и компании "Спутникс". Об этом сообщили в пресс-службе ГТЛК.

"С космодрома Восточный в Амурской области успешно стартовала ракета "Союз-2.1б" с космическими аппаратами на борту. В их числе - спутники дистанционного зондирования Земли "Зоркий-2М", произведенные по уникальной, первой в России сделке космического лизинга с участием ГТЛК. <…> Напомним, что ГТЛК профинансировала создание космических аппаратов "Зоркий", а производителем выступила российская компания ООО "Спутникс", входящая в АФК "Система". Космические аппараты предназначаются для ООО "ГК "Спутникс". Договоры поставки и лизинга были заключены в ноябре-декабре 2024 года. Пилотная для отечественного рынка сделка позволит в числе прочего протестировать механизм лизинга для космических аппаратов", - сказали там.

Генеральный директор ГТЛК Михаил Парнев отметил, что сделка по лизингу космических аппаратов является ключом для ГТЛК и страны к формированию собственной орбитальной инфраструктуры, который создает основу для конкурентоспособных сервисов следующего поколения. "Именно она необходима для обеспечения связи и управления автономным транспортом будущего. Таким образом, мы создаем не просто "новый вид лизинга", а основу для конкурентоспособных сервисов следующего поколения и вносим реальный вклад в технологический суверенитет России", - сказал он.

Генеральный директор компании "Спутникс" Николай Пожидаев добавил, что появление новых спутников на орбите является не только техническим достижением, но и качественным развитием инновационных технологий. А успешный запуск спутников их производства стал значимым результатом упорной работы и доказательством эффективного сотрудничества с ГТЛК. "Тем самым мы не только расширяем горизонты в области применения космических технологий, но и качественно улучшаем безопасность судоходства на Земле", - добавил генеральный директор "Спутникс" Николай Пожидаев.

В пресс-службе ГТЛК отметили, что компания видит большой потенциал в применении механизма лизинга для наращивания выпуска космических аппаратов, формирования отечественных спутниковых группировок, а также для развития соответствующих сервисов и услуг.

Космические аппараты "Зоркий-2М" оснащены мультиспектральной камерой, снимающей в четырех спектральных диапазонах с разрешением 2,75 м на пиксель, и приемником для получения сигналов с морских судов и их передачи на наземные станции для обеспечения безопасности судоходства.