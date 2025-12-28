Россия запустила спутники для Эквадора, Ирана и Белоруссии

Ракета с 50-ю космическими аппаратами стартовала с площадки 1С космодрома Восточный в 16:18 мск

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия запустила с космодрома Восточный космические аппараты для Эквадора, Ирана и Белоруссии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"Этим пуском на орбиту выводятся 50 космических аппаратов, помимо "Аистов". Среди них - спутники научного и технологического назначения от организаций из России и дружественных государств (Иран, Беларусь, Эквадор)", - сказали там.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с площадки 1С космодрома Восточный в 16:18 мск. Она вывела на опорную орбиту разгонный блок "Фрегат" с аппаратами "Аист-2Т" №1 и №2, а также 50 попутными спутниками.

В состав попутной полезной нагрузки, помимо аппаратов для Ирана, Эквадора и Белоруссии, вошли малые космические аппараты "Лобачевский", "Скорпион", "Polytech Universe 6", а также спутники "Хорс" №5, "Владивосток-2" и "Морсат-1". В числе аппаратов также находится спутник-платформа хостинг-провайдера RUVDS, размещение которого осуществляется с использованием аппарата Mule 4T разработки ОКБ "Пятое поколение".