На Солнце произошли три сильные вспышки класса М

Также были зафиксированы три вспышки класса C

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Три сильные вспышки класса М произошли ночью на Солнце. Об этом сообщается в данных приведенных на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Как отмечается в материалах на сайте лаборатории, в ночь на 29 декабря на Солнце произошли три вспышки класса М, которые длились с 00:03 мск до 00:23 мск с максимумом 00:13 мск, с 01:01 мск до 01:54 мск с максимумом в 01:39 мск, достигая балла M4.2, что несколько меньше, чем вспышка произошедшая в ночь на 28 декабря, а также с 02:57 мск до 03:07 мск с максимумом в 03:02 мск.

Кроме того, на Солнце произошли еще три вспышки класса C.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.