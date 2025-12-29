Космонавты подарили Деду Морозу снимок из космоса тематического парка

Космонавты рассказали, что праздничные огни на Земле с орбиты действительно можно увидеть, а Новый год экипаж традиционно встречает по московскому времени

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Экипаж Международной космической станции (МКС) подарил всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга Вологодской области снимок тематического парка "Дед Мороз", сделанный из космоса. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

"В Центре управления полетами АО "ЦНИИмаш" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") состоялось новогоднее мероприятие с участием всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга, генерального директора Роскосмоса Дмитрия Баканова, детей - участников всероссийских благотворительных инициатив, а также экипажа Международной космической станции. <...> В ходе сеанса [связи с экипажем МКС] космонавты поздравили Деда Мороза и всех участников с наступающим Новым годом и вручили символический подарок - снимок тематического парка "Дед Мороз" в Великом Устюге Вологодской области, сделанный с орбиты", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сеанс связи с экипажем МКС стал кульминацией встречи. В присутствии Деда Мороза дети задавали вопросы космонавтам Роскосмоса - Сергею Кудь-Сверчкову, Олегу Платонову и Сергею Микаеву. "Ребят особенно интересовало, виден ли с Международной космической станции новогодний салют на Земле, накрывают ли космонавты праздничный стол и во сколько они встречают Новый год. Космонавты рассказали, что праздничные огни на Земле с орбиты действительно можно увидеть, а Новый год экипаж традиционно встречает по московскому времени, при этом, находясь на орбите, МКС за сутки облетает Землю 16 раз, а значит, у космонавтов есть уникальная возможность встретить Новый год целых 16 раз - наблюдая, как праздник приходит в разные уголки планеты", - добавили в пресс-службе.

ДОМ.РФ совместно с АФК "Система" и правительством Вологодской области занимается разработкой мастер-плана Великого Устюга, который предполагает создание комфортной социальной инфраструктуры, восстановление объектов исторического города и создание современного тематического парка на родине Деда Мороза с активностями для всей семьи. "Для нас особенно ценно, что разговор о развитии тематического парка Деда Мороза сегодня звучит здесь - в Центре управления полетами, рядом с людьми, которые каждый день работают с будущим. <...> Совместно с ДОМ.РФ при поддержке Вологодской области мы инициировали комплексный проект по развитию территории, направленный на создание современной инфраструктуры, новых точек притяжения для семейного и детского отдыха, а также на сохранение культурных и семейных традиций России. Проект тематического парка предполагает долгосрочное преобразование территории, формирование устойчивой туристической экосистемы и расширение образовательных и культурных программ для детей и взрослых - чтобы мечты, которые сегодня звучали здесь, в Роскосмосе, находили свое продолжение и на Земле", - отметила главный инвестиционный директор АФК "Система", генеральный директор тематического парка "Дед Мороз" Оксана Косаченко.