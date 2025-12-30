Китай успешно запустил картографический спутник "Тяньхуэй-7"

Ракета-носитель "Чжанчжэн-4-Би" с полезной нагрузкой стартовала с космодрома Цзюцюань

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 30 декабря. /ТАСС/. Китай осуществил запуск спутника "Тяньхуэй-7" для картографирования, изучения земельных ресурсов и научных исследований. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Ракета-носитель "Чжанчжэн-4-Би" (CZ-4B, Long March-4B) с полезной нагрузкой стартовала с космодрома Цзюцюань на севере Китая.

Этот запуск стал 622-м для ракет-носителей серии "Чжанчжэн". "Чжанчжэн-4-Би" представляет собой трехступенчатую жидкостную ракету-носитель. Миссия совпала с самым холодным периодом года на космодроме Цзюцюань, а также с многочисленными снегопадами и резкими перепадами температуры. Для ракеты был создан защитный экран от холода.

"Чжанчжэн-4-Би" разработана Шанхайской академией космических технологий.