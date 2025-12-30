Статья

Вязаные игрушки и елка на стене: как отмечают Новый год на МКС

Космонавты на Международной космической станции, несмотря на занятость, находят время отметить Новый год — любимый в России праздник. Для спецкора ТАСС на МКС космонавта Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова Новый год — семейный праздник, который отмечают за накрытым столом под бой курантов. Однако 2026-й, как и 2021-й, год его первой экспедиции МКС-64, он встречает на орбите. Сегодня он рассказывает о новогодних традициях МКС, украшениях, праздничном меню и подарках космонавтов друг другу

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Кудь-Сверчков/ ТАСС

Сказка, которая объединяет

Новый год праздновали на МКС с самой первой экспедиции 2000–2001 года: она пришлась как раз на это время. Однако любимый праздник отмечался и ранее, на орбитальных станциях — предшественницах МКС.

Череда веселых зимних праздников начинается на МКС с католического Рождества — главного праздника для американских и европейских астронавтов. Традиционно для них это выходной день: они приглашают весь экипаж в свой сегмент, дарят подарки и создают праздничную атмосферу. Затем приходит очередь Нового года, который встречают на российском сегменте и который также празднуется японскими астронавтами. Таким образом, зимние праздники по-настоящему объединяют экипаж МКС.

Космический декор: безопасность прежде всего

Традиционно Новый год не может обойтись без украшений, и орбитальная станция не исключение. Украшения на станции подчиняются строгим правилам: ничего бьющегося, колющего или пожароопасного. Поэтому привычные для зимнего торжества на Земле бенгальские огни или стеклянные игрушки полностью исключены.

Под Новый год из специальной сумки с загадочной надписью "Елка" на свет извлекаются вязаные и мягкие игрушки, гирлянда, небольшая пластиковая елка и складное панно-елка на стену. Все очень скромно: нужно экономить место и на станции, и на грузовом корабле, поэтому украшения годами передаются от экипажа к экипажу. Их вешают за несколько дней до праздника и снимают уже после православного Рождества.

© Сергей Кудь-Сверчков/ ТАСС

Когда отмечают Новый год на МКС?

Космонавты на МКС не могут наслаждаться долгими новогодними каникулами, как россияне на Земле, однако четыре законных выходных в этот период у них будет: 1, 3, 4 и 7 января. 31 декабря — рабочий день. Вечером международный экипаж станции — в этом году это три российских космонавта, три американских астронавта и один японский — собирается за столом в российском сегменте.

Новый год на станции отмечают по московскому времени, то есть в девять часов вечера по времени МКС, которая живет по Гринвичу. Долгие застолья не приняты на станции, и вскоре все отправятся спать несмотря на то, что 1 января — официальный выходной для всех обитателей МКС.

Новогоднее меню: космический фьюжен

На новогодний стол, конечно же, выставляется все самое вкусное, что есть на станции. Традиционно сегменты стараются приготовить для стола что-то национальное. Например, японцы обычно угощают морепродуктами.

Космические рационы стандартные, но именно это дает простор для импровизации! Экипажи умудряются делать торты из имеющихся на станции сублимированных продуктов: печенья, медовых коврижек, американских маффинов, российского творога, сгущенного молока, сублимированных ягод. Готовят даже пиццу — все зависит от фантазии и вдохновения "кока", космического повара.

Готовят и "сакральный" для любого русского человек салат оливье, если под рукой окажется необходимый набор продуктов. Что касается шампанского, то алкоголь, как и газированные напитки, на борту станции строго запрещен, так что это двойное табу! Вместо тостов с игристым вином — символичное чоканье пакетами с соком.

Подарки

Самая приятная часть празднования Нового года — вручение подарков. Их приятно и дарить, и получать. На Земле люди тратят много времени, подбирая то, что порадовало бы их близких. Космонавты также заранее, еще на Земле, готовят сувениры для тех членов экипажа, которые будут отмечать Новый год с ними в космосе. Подарки стараются доставить на станцию заранее, чтобы вручить в новогоднюю ночь.

При их выборе действуют те же ограничения, что относятся и к другим вещам, доставляемым на станцию. Они должны быть минимального размера, безопасны и, конечно, выглядеть как подарки. Например, в прошлую экспедицию Сергея Кудь-Сверчкова американские астронавты подарили российским коллегам на Рождество носки — легкий, практичный и безопасный подарок. Российский экипаж подарил всем маленькие матрешки.

На орбите, как и на Земле, важен не размер и не материальная ценность подарка, а то, что даритель в него вкладывает. Подарок надо заранее продумать, подготовить и доставить, а это очень непросто, когда речь идет об орбитальной станции. Самое главное — внимание от членов экипажа.

Видеопоздравление из космоса

Поздравления с орбиты, пожалуй, самые необычные, но к ним семьи космонавтов уже привыкли. Благодаря современным технологиям связи у экипажа МКС есть возможность пообщаться с родными, а также поздравить их и разделить моменты торжества. Друзей также начинают поздравлять за несколько дней до Нового года, ведь в сам праздник у них могут быть дела. Для самых же любимых приберегают чудесные минуты под самый Новый год.

Что же, традиций много, и все-таки каждый Новый год особенный. Связь на МКС сейчас работает бесперебойно, подарки и продукты заготовлены, вязаные мандарины и елка-панно ждут не дождутся, когда ими украсят космическое жилище. Новый год на МКС встречает дружный международный экипаж, который, как и на Земле, будет поздравлять родных и друг друга, дарить подарки и загадывать желания в новогоднюю ночь.

Анфиса Кувшинова