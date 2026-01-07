Комета 24Р/Шомасса 8 января пройдет ближайшую к Солнцу точку орбиты

Момент максимального сближения произойдет в 11:10

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Комета 24Р/Шомасса 8 января пройдет ближайшую к Солнцу точку своей орбиты. Момент максимального сближения со светилом произойдет в 11:10 мск, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов.

4 января объект прошел на минимальном расстоянии от Земли (88,76 млн км). Его можно наблюдать во второй половине ночи в любительские телескопы.

"Комета 24Р/Шомасса сблизится с Солнцем 8 января в 11:10 мск. Расстояние между ними составит 177,12 млн км", - сообщил ученый корреспонденту ТАСС.

Блеск кометы сохраняется на уровне 8-й звездной величины.