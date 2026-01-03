Ковальчук: Курчатовский институт работает над созданием компактной лунной АЭС

У "Селены" будет реактор с жидкометаллическим теплоносителем вместо водяного, рассказал президент Национального исследовательского центра института

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января /ТАСС/. Курчатовский институт работает над созданием компактной лунной АЭС "Селена", сообщил в интервью ТАСС президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.

Читайте также Михаил Ковальчук: человечеству на Марс лететь пока рано

"Мы над таким проектом работаем. Сейчас уже определен облик компактной лунной АЭС, которая получила название "Селена". Проект опирается на технологии нашей атомной станции малой мощности "Елена-АМ", которую Курчатовский институт разрабатывает для Якутии. Лунная "Селена" будет ее развитием, и главное отличие - реактор с жидкометаллическим теплоносителем вместо водяного. Жидкий металл (скажем, свинцово-висмутовый сплав) не кипит и не создает высокого давления, что упрощает конструкцию и повышает безопасность. К тому же на лунной АЭС вообще не будет турбин и других вращающихся механизмов, которые требовали бы регулярного обслуживания и ремонта. Электричество будет вырабатываться прямым преобразованием тепла - либо термоэлектрическими генераторами, либо термоэмиссионными, как у наших прежних космических установок. У России сейчас практически нет конкурентов в области космической ядерной энергетики", - сказал он.