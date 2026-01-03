Ковальчук: Курчатовский институт работает над созданием компактной лунной АЭС
МОСКВА, 3 января /ТАСС/. Курчатовский институт работает над созданием компактной лунной АЭС "Селена", сообщил в интервью ТАСС президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.
"Мы над таким проектом работаем. Сейчас уже определен облик компактной лунной АЭС, которая получила название "Селена". Проект опирается на технологии нашей атомной станции малой мощности "Елена-АМ", которую Курчатовский институт разрабатывает для Якутии. Лунная "Селена" будет ее развитием, и главное отличие - реактор с жидкометаллическим теплоносителем вместо водяного. Жидкий металл (скажем, свинцово-висмутовый сплав) не кипит и не создает высокого давления, что упрощает конструкцию и повышает безопасность. К тому же на лунной АЭС вообще не будет турбин и других вращающихся механизмов, которые требовали бы регулярного обслуживания и ремонта. Электричество будет вырабатываться прямым преобразованием тепла - либо термоэлектрическими генераторами, либо термоэмиссионными, как у наших прежних космических установок. У России сейчас практически нет конкурентов в области космической ядерной энергетики", - сказал он.