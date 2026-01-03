Ковальчук: на Луне можно построить мощную АЭС

Закрепиться на спутнике Земли сможет "тот, кто сумеет обеспечить там устойчивое энергоснабжение", отметил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января /ТАСС/. На Луне можно построить мощную атомную энергетическую станцию. Такое мнение высказал в интервью ТАСС президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.

"На Луну сейчас многие нацелились: осваивать. И правильно. Но закрепиться на Луне сможет не тот, кто просто ступит на нее, а тот, кто сумеет обеспечить там устойчивое энергоснабжение. Без него постоянная база на Луне невозможна, и альтернативы атомной энергетике на Луне фактически нет. Солнечные батареи, о которых все говорят, там работать не смогут непрерывно - лунная ночь длится примерно две недели. Поэтому нужна автономная мощная генерация - атомная станция. И вот кто первым установит на Луне атомную электростанцию, тот и станет хозяином лунного плацдарма", - сказал он.