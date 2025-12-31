CASC осуществила в 2025 году 73 рекордных космических запуска

Китай 31 декабря вывел на орбиту два спутника

ПЕКИН, 31 декабря. /ТАСС/. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) в 2025 году осуществила 73 запуска и поставила свой новый рекорд. Об этом компания сообщила в WeChat.

Как уточняется, в среду Китай вывел на орбиту два спутника - Shijian-29 (аппараты A и B). Старт ракеты-носителя CZ-7A ("Чанчжэн-7-эй") состоялся в 06:40 по пекинскому времени (01:40 мск) на космодроме Вэньчан (провинция Хайнань). Для серии "Чанчжэн" это 623-я по счету миссия.

Спутники Shijian-29 разработаны и созданы 8-м научно-исследовательским институтом CASC. Эти аппараты главным образом предназначены для испытания новых технологий по обнаружению космических объектов.

Жидкотопливная трехступенчатая CZ-7A - самая длинная (примерно 60 метров) ракета китайской разработки, способная вывести до 12 тонн полезного груза на низкую околоземную (до 7 тонн на геостационарную переходную) орбиту. Это ее 14-й запуск и 6-й в 2025 году.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 космических запусков.