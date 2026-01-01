Эксперт Новиков рассказал о рекламе на ракетах

Возможность ее размещения снизит финансовую нагрузку государства при реализации космических программ, уточнил инженер

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Возможность размещать рекламу на космической технике снизит финансовую нагрузку государства при реализации космических программ, а Роскосмос сможет привлечь больше средств для своих проектов. Такое мнение ТАСС высказал ведущий инженер Центра Национальной технологической инициативы (НТИ) "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" МГТУ им. Н. Э. Баумана Андрей Новиков.

С 1 января 2026 года вступает в силу закон, регулирующий порядок размещения рекламы на космических объектах. В соответствии с ним, Роскосмос теперь может оказывать услуги по производству таких материалов и их размещению на космической технике.

"Сейчас тема космоса снова становится популярной, Роскосмос транслирует старты, прочие мероприятия. Привлечение средств за счет рекламы - логичный шаг. Важно понимать, что космонавтика - это деньги невозвратные, за исключением, разве что, космической связи. <…> Данное решение даст Роскосмосу дополнительное финансирование, что сейчас критически важно. Для государства это способствует снижению нагрузки на бюджет. При этом можно сохранить прежний уровень дотаций, а то и снизить его без ущерба", - считает Новиков.

Он также указал на позитивный эффект в виде продвижения за счет таких рекламных кампаний самой космической отрасли, что повлияет на объемы инвестиций в проекты.

"По поводу того, где будет размещаться реклама - вряд ли на спутнике это будут делать. Смысла нет, никто не увидит. Но на самой ракете - вполне. Когда летал экипаж, полностью состоящий из выпускников МГТУ им. Н. Э. Баумана, на ракете был герб университета. Здесь может быть так же. И на стартовом столе можно разместить какие-то баннеры. Главное - в меру", - заключил эксперт.