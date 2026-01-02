Космонавт Кудь-Сверчков заявил о начале нового рабочего года на МКС

МКС, 2 января. /ТАСС/. Экипаж Международной космической станции (МКС) отметил Новый год и после короткого однодневного отдыха вновь приступил к работе. Об этом рассказал спецкор ТАСС на МКС, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.

"Экипаж международной космической станции встретил Новый год. 1 января - выходной день для всех членов экспедиции, а рабочие дни начинаются сразу после - со 2 января", - сказал космонавт.

Он добавил, что экипаж МКС имеет уникальную возможность встречать Новый год 16 раз, так как станция 16 раз за сутки облетает вокруг Земли. Однако космонавты отметили праздник в полночь по московскому времени - в 21:00 по времени МКС. "31 декабря для экипажа - это рабочий день, и только после выполнения всех задач весь экипаж собирается для того, чтобы отметить Новый год на борту. Несмотря на то, что станция живет по Гринвичу, приход нового года мы отмечаем по московскому времени. Московский ЦУП создает новогоднее настроение - коротко выходит на связь и дает нам возможность услышать в радиоэфире бой курантов и, конечно, загадать желание", - рассказал Кудь-Сверчков.