В Сибири создали VR-тренажер для космонавтов для съемки с орбиты

Сложности при создании снимков связаны с небольшим размером иллюминатора и коротким временем - всего 30 секунд, за которое нужно сделать фото

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 7 января. /ТАСС/. Российские ученые разработали VR-тренажер для космонавтов, который позволяет тренироваться в создании снимков с орбиты. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора ИАиЭ СО РАН, декан факультета информационных технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Лаврентьев.

По словам ученого, создание снимков с МКС сопряжено с рядом трудностей. В первую очередь сложности связаны с небольшим размером иллюминатора и коротким временем - всего 30 секунд, за которое космонавту нужно сделать фото. "За эти 30 секунд надо определить объект, навести камеру и снять. Вы глазом смотрите, видите, там огромный участок поверхности, а когда вы увидели это же место в объектив с огромным фокусным расстоянием, там будет уже совсем другое. Чтобы найти объект съемки - создан соответствующий тренажер", - пояснил Лаврентьев.

В имитаторе телеобъектива, который создали в сибирском институте, вставлен микродисплей, который виден через окуляр фотоаппарата. В этот телеобъектив ученые насыпали дробь для улучшения инерциальных характеристик. На телеобъективе размещены датчики ориентации, которые позволяют компьютеру формировать изображения для микродисплея в строгом соответствии с направлением оси фотографирования. Меняется направление взгляда фотоаппарата - соответственно меняется и изображение на микродисплее.

Кроме того, космонавт надевает подобие шлема, на котором несколько датчиков расположены, и система определяет положение головы, куда он смотрит. В зависимости от этого меняется дисплей, который стоит за иллюминатором, то есть картинка, которую он должен увидеть. "Это все вычисляется в режиме реального времени, с частотой 50 кадров в секунду, подаются все эти образы согласованно. И, соответственно, космонавты учатся выполнять подобные задания", - дополнил ученый.

Институт автоматики и электрометрии СО РАН с 1970-х годов разрабатывает системы виртуальной реальности для космических тренажеров ("Горизонт", "Аксай", "Альбатрос", "Ариус"), обеспечивая реалистичную имитацию визуальной обстановки и отработку управления космическим аппаратом в разных ситуациях.