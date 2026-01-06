Роскосмос опубликовал снимок звезд, напоминающих Рождественскую елку

Структура NGC 2264 похожа на елку, украшенную сверкающими "гирляндами" из туманностей и "звездами"

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Фото туманности NGC 2264, которую называют "Рождественской елкой", опубликовал Роскосмос в своем Telegram-канале.

"В созвездии Единорога находится удивительная область звездообразования - туманность NGC 2264, прозванная "Рождественской елкой" за сходство с праздничным деревом. Ее структура напоминает елку, украшенную сверкающими "гирляндами" из туманностей и "звездами", - говорится в сообщении.

Как добавили в Роскосмосе, NGC 2264 включает в себя Коническую туманность (форма маленькой перевернутой елки вверху опубликованного кадра) и туманность "Лисий мех" в середине объекта.