Мантуров: ракета "Протон-М" для вывода одного из модулей РОС уже изготовлена

Остальные большие модули будут выводиться с использованием ракеты-носителя "Ангара-А5М", отметил первый вице-премьер РФ

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Валерий Шарифулин/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" для вывода научно-энергетического модуля Российской орбитальной станции (РОС) уже изготовлена, все большие модули будут выводиться ракетами "Ангара-А5М". Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров

"Ракету-носитель "Протон-М" планируется использовать только для выведения научно-энергетического модуля. На текущий момент ракета, специально доработанная для запуска модуля, уже изготовлена. Остальные большие модули (базовый и целевые) будут выводиться с использованием ракеты-носителя "Ангара-А5М". "Малые" модули, будут доставлены на орбиту ракетами-носителями "Союз-2.1б", - сказал Мантуров.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. В их топливе используются керосин и жидкий кислород - экологически чистые компоненты, в отличие от топлива "Протона-М", который ракеты "Ангара" заменят в ближайшей перспективе.

Предполагается, что помимо базовой тяжелой "Ангары-А5" (стартовая масса порядка 773 тонн, грузоподъемность - до 24,5 тонн на низкую околоземную орбиту) будут производиться модификации "Ангара-А5М" увеличенной грузоподъемности и "Ангара-А5В", которую планируется оснастить возвращаемыми первой и второй ступенями и третьей ступенью на водороде.

С помощью ракет этого семейства планируется выводить на околоземную орбиту спутники (например, орбитальную обсерваторию "Спектр-УФ"), ряд модулей перспективной РОС, а также новый корабль, который будет доставлять к станции экипажи.