JAXA отложила намеченный на февраль запуск ракеты H3 со спутником

Пуски ракеты откладываются на неопределенный срок до выяснения причин неудачи, которым завершился запуск 22 декабря 2025 года

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 7 января. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) приняло решение отложить запуск ракеты-носителя H3 со спутником, намеченный на 1 февраля, из-за того, что к настоящему моменту не удалось выяснить причину, по которой запуск этой же ракеты в конце 2025 года завершился неудачей. Соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства.

В нем отмечается, что новые пуски H3 откладываются на неопределенный срок до выяснения причин неудачи, которым завершился запуск 22 декабря 2025 года.

22 декабря с космодрома Танэгасима на юго-западе Японии был осуществлен запуск ракеты H3 со спутником "Митибики", обеспечивающим работу системы глобального позиционирования Quasi-Zenith Satellite System (QZSS), которую называют японской GPS. Сам пуск прошел без проблем, первая ступень ракеты также отделилась благополучно. Однако двигатель второй ступени ракеты остановил работу раньше запланированного срока.

Предполагалось, что в феврале 2026 года должен был пройти запуск последнего спутника этой серии, что довело бы их число на орбите до семи. Это позволило бы Японии стабильно эксплуатировать собственную систему позиционирования, не полагаясь на иностранные спутники.

Система QZSS предназначена для повышения точности определения местоположения смартфонов и других устройств, а также для передачи экстренных оповещений о землетрясениях и других стихийных бедствиях в районах с ограниченным радиосигналом. По данным японских СМИ, точность системы QZSS для гражданских пользователей позволяет добиться погрешности в определении местоположения объектов на поверхности Земли в несколько сантиметров, в то время как американская GPS - несколько метров.

H3 - крупнейшая ракета-носитель Японии, работающая на жидком топливе. Ее длина составляет 63 метра, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - от 4 до 6,5 тонны. При этом длина и вес первой ступени могут меняться из-за разных типов двигателя и наличия ускорителей. Разработка ракеты началась в 2013 году. Компания Mitsubishi Heavy Industries потратила на эти цели около 200 млрд иен ($1,32 млрд). Для создания некоторых деталей новой ракеты использовались 3D-принтеры, что позволило снизить стоимость ее производства.