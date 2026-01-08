На Земле 9 января ожидаются магнитные бури

Прогноз является довольно неустойчивым из-за "сильного смещения плазменного облака вбок", уточнили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Слабые магнитные бури возможны на Земле 9 января из-за прохождения мимо планеты плазменного облака. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

В лаборатории отметили, что бури ожидаются в середине дня. Их минимальная интенсивность достигнет уровня G1. Причиной может стать прохождение вблизи Земли плазменного выброса среднего масштаба, который был выброшен Солнцем 6 января.

При этом подчеркивается, что прогноз носит нестабильный характер из-за сильного бокового смещения плазменного облака.

В лаборатории уточнили, что при незначительном отклонении выброса влево облако может пройти мимо планеты и не вызвать геомагнитных последствий, тогда как смещение в противоположную сторону способно привести к более заметному усилению геомагнитных колебаний по сравнению с ожидаемыми расчетами.

Кроме того, в течение двух ближайших суток возможно умеренное увеличение скорости солнечного ветра из-за появления на обращенной к Земле стороне Солнца корональной дыры.