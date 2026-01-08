Reuters: NASA рассматривает досрочное возвращение экипажа Crew-11 с МКС

Это связано с неуточненной проблемой со здоровьем у одного из астронавтов, уточняет агентство

Редакция сайта ТАСС

Экипаж Crew-11 © Austin DeSisto/ NurPhoto via Reuters Connect

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривает возможность досрочного возвращения экипажа миссии Crew-11 с Международной космической станции (МКС) из-за неуточненной проблемы со здоровьем у одного из астронавтов.

"Безопасное выполнение наших миссий является нашим наивысшим приоритетом, и мы активно оцениваем все варианты, включая возможность досрочного завершения миссии экипажа Crew-11", - говорится в заявлении представителя организации, слова которого приводит агентство Reuters.

По словам представителя NASA, астронавт находится в стабильном состоянии.

В состав Crew-11 входят американские астронавты Зена Кардман и Майк Финк, японский астронавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов, уточняет Reuters. Финк и Кардман должны были в четверг совершить 6,5-часовой выход в открытый космос для установки оборудования за пределами станции. Астронавты прибыли на МКС в августе и должны были вернуться ориентировочно в мае.