NASA: время возвращения экипажа Crew-11 с МКС будет зависеть от погоды

Другим важным фактором в управлении назвали необходимость подготовки корябля

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Время досрочного возвращения экипажа Crew-11 с Международной космической станции (МКС) в связи с недомоганием одного из астронавтов будет определено по мере подготовки корабля, а также будет зависеть от погодных условий. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман.

Он пояснил что в данном случае речь не идет об экстренном возвращении экипажа. "У нас есть возможность вернуть астронавтов домой в течение нескольких часов при возникновении такой необходимости", - подчеркнул Айзекман. По его словам, экипаж Crew-11 будет возвращен "по мере готовности корабля и когда это позволят погодные условия".