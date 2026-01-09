Эксперт Железняков: незавершенные задачи миссии Crew-11 выполнит экипаж Crew-12

Его полет запланирован на февраль

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Задачи, которые не успеет выполнить экипаж миссии Crew-11 из-за досрочного возвращения на Землю, могут быть выполнены экипажем миссии Crew-12, полет которого на МКС запланирован на февраль - такое мнение ТАСС высказал историк космонавтики Александр Железняков.

"Задачи, которые не были выполнены экипажем Crew-11, в частности два плановых выхода в открытый космос, будут выполнены следующим экипажем, полет которого на МКС запланирован на февраль. То есть примерно через месяц. В связи с этим возникнет кратковременная пауза в выполнении указанных работ. График и программа полета немного скорректированы, но ничего страшного в этом нет", - считает он.

По словам Железнякова, в прошлом было несколько случаев досрочного возвращения космонавтов на Землю, при этом к подобному сценарию развития событий всегда готовятся заранее. "При подготовке любой экспедиции на борт МКС заранее готовятся к возникновению подобных ситуаций. В истории отечественной космонавтики было три случая, когда пришлось по медицинским соображениям менять программу полета. Прервали экспедицию на борту станции "Салют-5" из-за проблем со здоровьем Виталия Жолобова. Точно так же была прервана экспедиция на станции "Салют-7" из-за самочувствия Владимира Васютина. Также в середине 80-х пришлось прервать полет Александра Лавейкина на борту станции "Мир". Но те проблемы, которые были выявлены в ходе полета у Лавейкина, в дальнейшем были признаны допустимыми для космонавтов", - добавил эксперт.

Ранее стало известно, что НАСА приняло решение досрочно вернуть экипаж Crew-11 на Землю из-за инцидента медицинского характера у одного из астронавтов. Его личность и предварительный диагноз агентство не раскрыло, однако указало, что состояние этого члена экипажа является стабильным. Представители НАСА указали, что причиной медицинского инцидента не была работа на станции, подготовка к выходу в открытый космос или травма.