На Земле произошла вторая с начала года магнитная буря

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Магнитная буря произошла на Земле в ночь на 11 января, она стала второй с начала 2026 года. Об этом говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Вторая в 2026-м году магнитная буря произошла сегодня ночью", - говорится в сообщении.

Она оказалась примечательной из-за мощных полярных сияний, которые в отдельных районах опускались до широт примерно 50 градусов, отметили в лаборатории. Наиболее интенсивная фаза пришлась на промежуток между 1 и 3 часами ночи по московскому времени. В этот период активность достигла максимального 10 уровня по шкале интенсивности. Неблагоприятная погода во многих местах существенно затруднила наблюдение такого явления, пояснили в лаборатории.

Уточняется, что магнитная буря стала реакцией на приход к Земле облака плазмы, выброшенного в ходе одной из слабых вспышек, произошедших в последние несколько суток.

Отмечается, что, исходя из поступающих с орбиты данных, Земля все еще находится внутри облака плазмы, поэтому "возможны "афтершоки".