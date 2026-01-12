Астрономы раскрыли механизм необычно быстрого "старения" древних галактик

Ученые выяснили, что сверхмассивная черная дыра в центре галактики полностью подавляет приток "звездных стройматериалов" из межгалактической среды

Редакция сайта ТАСС

Галактика GS-10578 © JADES Collaboration

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Европейские и американские астрономы обнаружили, что недавно открытая "мертвая" древняя галактика GS-10578 прекратила формировать новые звезды за очень короткое время в результате того, что сверхмассивная черная дыра в ее центре полностью подавила приток "звездных стройматериалов" из межгалактической среды. Это открытие расширило представления ученых о роли черных дыр в эволюции галактик, сообщила пресс-служба британского Кембриджского университета.

"Это открытие позволяет объяснить то, почему на снимках ранней Вселенной с "Джеймса Уэбба" мы видим так много "престарелых" галактик. Оказывается, что для ускоренного старения и гибели галактики не нужно ее столкновение с другим объектом или какой-то другой катаклизм - достаточно уморить ее "голодом" и полностью перекрыть приток материи из внешней среды", - пояснил научный сотрудник Кембриджского университета (Великобритания) Ян Шольц, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи пришли к такому выводу в ходе анализа данных, которые были собраны американским орбитальным телескопом "Джеймс Уэбб" в ходе наблюдений за крупной древней галактикой GS-10578, расположенной в созвездии Печи на расстоянии в 11,7 миллиарда световых лет. Мы видим ее в том состоянии, в котором она находилась в первые эпохи существования Вселенной, примерно через два миллиарда лет после Большого Взрыва.

Год назад ученые обнаружили, что галактика GS-10578 является "мертвой" - внутри нее перестали формироваться новые звезды, причем это произошло за очень короткое время по космическим меркам, несколько сотен миллионов лет. Это предположительно связано с высокой активностью необычайно крупной сверхмассивной черной дыры в ее центре, которая примерно в 160 млрд раз тяжелее Солнца и в 37 тыс. раз - ее аналога в центре Млечного Пути.

Для раскрытия роли этого объекта в "старении" галактики GS-10578 астрономы проследили за движением холодных потоков газа внутри нее при помощи наземного микроволнового телескопа ALMA, способного отслеживать движение молекул угарного газа внутри облаков из молекулярного водорода. Несмотря на длительные наблюдения, астрономам не удалось найти существенных скоплений этого газа, что говорит о полном исчерпании всех запасов "звездных стройматериалов".

В свою очередь, замеры при помощи приборов "Джеймса Уэбба" указали на то, что необычайно мощные и быстрые выбросы черной дыры полностью подавили приток "звездных стройматериалов" из межгалактической среды. В результате этого галактика GS-10578 исчерпала все присутствующие в ней запасы водорода и пыли за 16-220 млн лет, резко "состарилась" и приобрела тот вид, в котором сегодня ее наблюдают наземные и орбитальные телескопы, подытожили ученые.

О "мертвых" галактиках

По текущим оценкам астрономов, примерно половину галактик в обозримой Вселенной можно назвать "живыми мертвецами". Это связано с тем, что новые звезды в их пределах практически не формируются из-за того, что облака горячего газа, выбрасываемые квазарами, не дают холодным облакам водорода из межзвездной среды проникнуть внутрь этих галактик. Для раскрытия истории их эволюции астрономы сейчас активно изучают первые галактики Вселенной при помощи орбитальных телескопов.