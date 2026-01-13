Стартап из США планирует построить отели на Луне

Компания GRU Space рассчитывает начать отправлять туда туристов уже в 2032 году

Редакция сайта ТАСС

© Y Combinator/ X

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Стартап из Сан-Франциско (штат Калифорния) GRU Space объявил о планах построить на Луне первые отели и рассчитывает начать отправлять туда туристов уже в 2032 году. Об этом говорится на сайте компании.

Компания обосновывает свои цели тем, что стоимость вывода на орбиту грузов в последние годы значительно снизилась благодаря деятельности компании SpaceX. В GRU Space ожидают, что запуски грузов в космос продолжат дешеветь благодаря растущей конкуренции на рынке, в том числе со стороны компании Blue Origin и многочисленных стартапов и проектов собственных возвращаемых ракет в других странах мира. Кроме того, в компании обращают внимание, что космос уже становится туристическим направлением для богатых людей, поскольку они готовы платить за "туристические услуги супер-премиум-класса, а на Земле исчерпываются возможности для этого".

"Клиенты будут осуществлять полеты на лицензированных коммерческих аппаратах, управляемых такими поставщиками, как SpaceX или Blue Origin <…>, а GRU будет координировать программу полета и операции на поверхности [Луны]. Мы будем подстраивать учебную подготовку и прохождение медицинского осмотра под стандарты партнера, обеспечивать подготовку к миссии, планирование полета и покрытие рисков на случаи непредвиденных обстоятельств, чтобы гарантировать клиентам безупречные условия полета к Луне и обратно", - заверяют в компании.

На первых этапах отели будут доставлять вместе с туристами на поверхность спутника Земли, это будут надувные модули, рассчитанные на двух-четырех человек. При условии трех полетов в год стоимость в расчете на туриста составит $416 тыс., утверждают в компании. Далее планируется строить более сложные конструкции с использованием материала как с Земли, так и с поверхности Луны. Такие отели, дизайн которых вдохновлен Дворцом изящных искусств в Сан-Франциско, смогут принимать 10 гостей, стоимость "путевки" может снизиться до $83 тыс. Подготовительные полеты для отработки технологий планируются уже на 2029 и 2031 годы.

Компания GRU Space (полное название - Galactic Resource Utilization Space) основана выпускником Калифорнийского университета в Беркли Скайлером Чаном. По информации научно-технологического портала ArsTechnica, стартап заручился финансированием бизнес-инкубатора Y Combinator, но сумма инвестиций не называется. На сайте GRU Space начался прием заявок на возможное участие в будущих миссиях, предварительная запись стоит $1 тыс.