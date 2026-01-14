Ученые опровергли информацию о скором падении на Землю 10-метрового астероида

Специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отметили, что эту новость запустил в интернет без проверки околонаучный интернет-канал

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Распространившаяся в сети информация о падении в ближайшем времени на Землю 10-метрового астероида CE2XZW2 является недостоверной. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Распространяющаяся в сети информация об ожидающемся в ближайшее время падении на Землю 10-метрового астероида CE2XZW2 является недостоверной, запущенной без проверки, насколько нам известно, одним из околонаучных интернет-каналов", - говорится в Telegram-канале лаборатории.

Ранее в соцсетях и СМИ распространилась информация о том, что недавно открытый астероид CE2XZW2 с высокой долей вероятности может столкнуться с Землей.