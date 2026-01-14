На Солнце произошла сильная вспышка

Она продолжалась 40 минут

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Вспышка класса М зафиксирована на Солнце. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"14 января в 23:33 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.6 (S14E69) продолжительностью 40 минут", - отметили в институте.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.