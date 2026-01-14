Crew Dragon с космонавтом Платоновым отстыковался от МКС

Как ожидается, корабль приводнится у побережья штата Калифорния

Редакция сайта ТАСС

Олег Платонов © Miguel J. Rodriguez Carrillo/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Корабль американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в который входит космонавт Олег Платонов, произвел успешную отстыковку от Международной космической станции (МКС) для досрочного возвращения на Землю. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отстыковка состоялась в среду в 17:20 по времени восточного побережья США (01:20 мск четверга). Как ожидается, 15 января корабль приводнится у побережья штата Калифорния. В состав экипажа миссии Crew-11, помимо Платонова, входят американские астронавты Зена Кардман и Майкл Финк, японский астронавт Кимия Юи. Они прибыли на МКС в августе 2025 года и должны были пробыть на станции ориентировочно до конца февраля.

Досрочное возвращение связано с инцидентом медицинского характера у одного из астронавтов. NASA не раскрыло его личность и предварительный диагноз, однако отметило, что состояние этого члена экипажа является стабильным. Представители управления подчеркнули, что причиной инцидента не была работа на станции, подготовка к выходу в открытый космос или травма.