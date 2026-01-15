Космонавт Федяев отправится в США для предполетной подготовки

Полет на базу SpaceX состоится в ночь на 16 января

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Андрей Федяев отправится на базу SpaceX в Хоторн для прохождения предполетной подготовки в ночь на 16 января. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Центра подготовки космонавтов им. Гагарина.

"В ночь на 16 января мск космонавт Роскосмоса Андрей Федяев улетит на базу SpaceX в Хоторн, штат Калифорния для прохождения предполетной подготовки в качестве специалиста миссии SpaceX Crew-12", - говорится в сообщении.

Перед этим космонавт встретился со своими товарищами по отряду во время традиционного чаепития. Летчик-космонавт РФ, и.о. начальника Центра, командир отряда космонавтов Герой России Олег Кононенко пожелал Андрею Федяеву удачного полета, достижения поставленных целей и как можно меньше нештатных ситуаций на борту станции, рассказали в ЦПК.

Кроме того, они также обсудили дальнейшие аспекты предстартовой подготовки, программу полета и предстоящие исследования на МКС.

"В США Андрея Федяева во время предстартовой подготовки будут поддерживать семья и коллеги. Космонавт примет участие в тренировках на тренажере американского сегмента МКС, в том числе по действиям в случае возникновения нештатных ситуаций, занятиях по кораблю Crew Dragon и других мероприятиях", - добавили в ЦПК.

Пилотируемая миссия Crew-12 направится к Международной космической станции (МКС) в середине февраля. В экипаж Crew-12 войдут российский космонавт Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир и Джек Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.