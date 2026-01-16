Астрономы нашли внутри туманности Кольцо гигантскую "ленту" из атомов железа

Длина объекта составляет 3 трлн км, а масса сопоставима с марсианской, сообщила пресс-служба Университетского колледжа Лондона

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Британские астрономы обнаружили, что внутри знаменитой туманности Кольцо, расположенной в созвездии Лиры на расстоянии в 2,3 тыс. световых лет от Земли, присутствует гигантская "лента" из атомов железа длиной в 3 трлн км и массой, сопоставимой с марсианской. Об этом сообщила пресс-служба Университетского колледжа Лондона (UCL).

"Когда мы обработали данные, полученные при помощи прибора WEAVE после его подключения к телескопу Уильяма Гершеля, мы обнаружили внутри этой туманности ранее неизвестный объект - огромную "ленту" из ионизированных атомов железа, которая проходит через весь центр этого облака из газа и пыли. Мы надеемся, что мы сможем найти ее аналоги при наблюдениях за другими объектами космоса", - заявил научный сотрудник UCL Роджер Вессон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают Вессон и его коллеги, они совершили это открытие при проверке работы одного из режимов работы спектрографа WEAVE, нового астрономического инструмента, подключенного к 4,2-метровому телескопу Уильяма Гершеля, установленного на Канарских островах. Данный прибор предназначен для получения детальных спектров протяженных космических объектов, в число которых входят близлежащие галактики и планетарные туманности.

"В прошлом туманность Кольцо была хорошо изучена при помощи других телескопов и инструментов, однако создание инструмента WEAVE дало нам принципиально новую возможность изучать структуру спектра всей туманности в целом. Подобные замеры позволяют нам раскрывать особенности химического состава любых произвольных ее регионов и получать ее изображения на произвольных длинах волн", - пояснил Вессон.

В частности, наблюдения за этой туманностью на длине волны в 422 нанометра указали на присутствие в ее центральных регионах гигантской ленты из ионизированных атомов железа неизвестной природы, чья длина примерно в 500 раз больше, чем среднее расстояние между Солнцем и Плутоном. Как предполагают ученые, она могла возникнуть как в результате "перемешивания" материи в последние мгновения жизни породившей туманность звезды, так и в результате разрушения одной из ее планет.

Как надеются астрономы, дальнейшие наблюдения за туманностью Кольцо, а также поиски аналогичных "железных лент" в других близлежащих планетарных туманностях помогут им понять, какая из этих двух гипотез ближе к истине. Подтверждение одной из них существенно расширит представления ученых о том, как протекают последние мгновения жизни звезд, похожих по массе, размерам и составу на Солнце, подытожили исследователи.

О туманности

Туманность Кольцо представляет собой один из самых заметных объектов ночного неба в созвездии Лиры. Она является остатком небольшой звезды размером с Солнце, которая исчерпала свои запасы водорода примерно 6-8 тыс. лет назад, сбросила внешние оболочки и превратилась в белого карлика, окруженного ярким светящимся "коконом" из пыли и плазмы. Ее одновременно открыли в 1779 году знаменитые астрономы Шарль Месье и Антуан Пелепуа, в результате чего она стала второй планетарной туманностью, изученной учеными при помощи телескопов.