Космонавты экипажа МКС-73 завершили первый этап реабилитации

Со следующей недели они приступят ко второму этапу восстановления на базе санаториев и курортных учреждений

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 16 января. / ТАСС/. Российские члены экипажа МКС-73 Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков завершили первый этап реабилитации на базе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. Об этом сообщил Зубрицкий на торжественной встрече в Звездном городке.

"На данный момент завершился первый этап реабилитации. Он проходил на базе Центра подготовки космонавтов, который включал в себя медицинские осмотры, в том числе физическое восстановление на базе центра подготовки, реабилитационные мероприятия и также подведение итогов полета", - отметил Зубрицкий.

Со следующей недели космонавты приступают ко второму этапу реабилитации на базе санаториев и курортных учреждений России в течение 21 дня. Зубрицкий добавил, что по итогам второго этапа реабилитации космонавты Роскосмоса приступят к штатной работе.

Экипаж корабля "Союз МС-27" вернулся на Землю 9 декабря. Он приземлился в 08:04 в казахстанской степи. После этого космонавты Рыжиков и Зубрицкий, являвшийся в ходе миссии специальным корреспондентом ТАСС на МКС, прибыли в Звездный городок на реабилитацию.