Эксперт Язев: отсутствие хвоста у кометы 3I/ATLAS не является аномалией

Профессор Иркутского государственного университета уточнил, что отличия в характеристиках пыли межзвездной кометы представляют собой интерес для астрономов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Комета 3I/ATLAS, которую президент России Владимир Путин ранее в шутку назвал российским секретным оружием и сказал о намерении "послать ее к Юпитеру", не имеет классического хвоста, но такие особенности типичны для объектов, значительно удаляющихся от Солнца. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

Кометный хвост формируется, когда выделяемые объектом пылевые частицы, усиливающие его свечение, приобретают вытянутую форму под действием солнечной радиации. Ранее ученые указали на отсутствие классического хвоста у 3I/ATLAS, допустив, что влияние на это оказывают аномально крупные частицы, которые выделяет объект.

"Комета с большой скоростью движется в пространстве между Марсом и Юпитером, быстро удаляясь от Солнца. Она получает все меньше солнечного тепла, постепенно замерзая. Струи газа и пыли, истекающих из ядра кометы, "гаснут", поэтому нет ничего удивительного в том, что материала для кометного хвоста оказывается все меньше. Так ведут себя все кометы, покидая окрестности Солнца. Это не аномалия", - сказал Язев ТАСС.

Он также уточнил, что отличия в характеристиках пыли межзвездной кометы представляют собой интерес для астрономов, но тоже вполне ожидаемы.

"Условия в другой планетной системе, где формировалось ядро кометы 3I/ATLAS, не могли быть идентичными условиям в ранее Солнечной системе. Поэтому отличия от "наших" комет естественны, и их зафиксировано уже немало. Набирается все больше данных об условиях в другой планетной системе, откуда пришла эта комета", - пояснил ученый.

19 декабря президент России Владимир Путин на "Итогах года" в шутку назвал межзвездную комету 3I/ATLAS российским секретным оружием после вопроса СМИ о том, не является ли она космическим кораблем или в целом объектом искусственного происхождения. Он также подчеркнул, что объект не несет никакой угрозы Земле, так как находится слишком далеко. "Пошлем его к Юпитеру", добавил Путин. Позже астрономы подтвердили ТАСС, что объект действительно движется к Юпитеру и отметили хорошую осведомленность российского лидера в этом вопросе.

О комете

Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля автоматизированной сетью телескопов ATLAS. 19 декабря она прошла ближайшую к Земле точку, находящуюся в 269 млн км от нашей планеты. Объект стал третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.