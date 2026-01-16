Роскосмос представит Путину широкополосную связь для передачи сигнала на БПЛА

Система создается за счет частных инвесторов, что позволяет снизить нагрузку на бюджет России, отметил глава госкорпорации Дмитрий Баканов

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Роскосмос представит президенту России Владимиру Путину систему широкополосной связи для передачи сигнала на беспилотники вне зон покрытия наземных сетей, сказал глава госкорпорации Дмитрий Баканов, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы сегодня президенту покажем широкополосную связь, чтобы вне зон покрытия наземных сетей можно было сигнал передавать на беспилотную авиацию", - сообщил глава Роскосмоса.

Он добавил, что система создается за счет частных инвесторов, что позволяет снизить нагрузку на бюджет России.