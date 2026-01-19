Значения плотности потока солнечных протонов достигли 20-летнего максимума

Показатель составил 7 тыс. единиц

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Значения плотности потока солнечных протонов достигли 7 тыс. единиц, что является максимальным с 2003 года. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Плотность потока протонов с энергиями выше 10 МэВ, использующихся как стандартный мировой индекс, достигла уровня 7 тыс. единиц, <…> что является максимальным значением с 2003 года. Последний раз более высокие значения наблюдались 29 октября 2003 года после произошедшей накануне солнечной вспышки уровня X17.2 перед крупнейшей в XXI веке магнитной бурей 29-30 октября", - говорится в сообщении.

Ранее значения потока солнечных протонов достигли максимума с 2012 года.