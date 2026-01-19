В окрестностях Земли зафиксировали радиационный шторм уровня S4

Ученые уточнили, что показатель S5 существует только теоретически

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Радиационный шторм уровня S4 наблюдается в окрестностях Земли впервые за два солнечных цикла, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Там уточнили, что поток солнечных протонов превысил 10 тыс. единиц. Уровень опасности от потоков энергичных протонов солнечных вспышек измеряется по шкале из пяти показателей, где S5 - "экстремально", а S1 - "слабо".

Ученые уточнили, что уровень S5 существует только теоретически, и за современную историю наблюдений не достигался ни разу. По информации ученых, рекордом являются значения около 40 тыс. единиц, они были достигнуты еще в прошлом веке.