Эксперт Рева: максимум солнечной активности будет продолжаться ближайшие два-три года

Периоды, на которые приходятся больше или малое количество вспышек, специалисты называют солнечным максимумом и солнечным минимумом

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Максимальная активность на Солнце будет длиться ближайшие два-три года. Такое мнение выразил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Антон Рева.

"Сейчас Солнце находится на пике максимума активности. То есть количество вспышек, оно примерно где-то еще два-три года будет таким же, как оно и было в прошлом году. То есть, скорее всего, будут такие же вспышки, возможно, будут больше, но и однозначно будут меньше", - рассказал старший научный сотрудник.

Рева добавил, что периоды, на которые приходятся больше или малое количество вспышек, специалисты называют солнечным максимумом и солнечным минимумом. Он подчеркнул, что на сегодняшний день тяжело предсказать, когда конкретно солнечный максимум пойдет на спад. "Пока все модели, которые пытаются предсказать солнечный цикл в деталях, плохо работают. Хорошо можем сказать, что есть периодичность, но когда конкретно, с точностью до месяца, какой конкретно будет форма этой частоты вспышек - сейчас физика сказать не может", - заключил старший научный сотрудник.

Первая в 2026 году вспышка высочайшего класса на Солнце была зарегистрирована вечером 18 января 2026 года, сообщили ранее ТАСС в Институте прикладной геофизики. В результате такой мощной вспышки в том числе 200-кратно увеличилась радиационная нагрузка на космические аппараты из-за массового потока ускоренных протонов, пришедших от Солнца к орбите Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.