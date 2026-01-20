Роскосмос: экипаж МКС не эвакуировался после мощной вспышки на Солнце

В госкорпорации отметили, что информация об эвакуации не соответствует действительности

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Информация о том, что экипаж на Международной космической станции (МКС) был эвакуирован в один из модулей станции во время магнитной бури в ночь на 20 января, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"Ранее в СМИ появилась информация об эвакуации экипажа МКС в один из модулей станции во время магнитной бури, которая началась в ночь на 20 января. Эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.