Мощная магнитная буря не повлияла на теле- и радиовещание в России

Мощность магнитной бури во время пиковой активности приблизилась к историческим рекордам

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Мощная магнитная буря не сказалась на теле- и радиовещании в городах РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"Нет, не сказалась", - ответил собеседник агентства на вопрос, сказалась ли магнитная буря на вещании, были ли сбои в коротковолновой радиосвязи в стране и распространении телевизионного сигнала, особенно при ретрансляции.

Накануне в Институте прикладной геофизики агентству сообщили, что мощность магнитной бури во время пиковой активности приблизилась к историческим рекордам. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщала, что ставшая ее причиной солнечная вспышка является первой в 2026 году, которую можно отнести к высочайшему классу Х.

Как заявили ТАСС опрошенные эксперты, магнитные бури приводят к задержкам и искажениям сигналов GPS, а также могут повредить наземные системы связи и электроснабжения.