Роскосмос рассказал о ракетах с именем "Таня"

Они уже 60 лет стартуют с Плесецка, поделились в госкорпорации

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. "Таня" уже 60 лет пишется на корпусе ракеты перед стартом с космодрома Плесецк - это связано с юношей, влюбленном в девушку с таким именем. Об этом рассказали в Роскосмосе.

"В 1966 году на космодроме Плесецк перед пуском ракеты-носителя "Восток-2М" один из военнослужащих - влюбленный в девушку по имени Таня - написал ее имя прямо на корпусе ракеты. Пуск прошел успешно. С тех пор, уже 60 лет, с Плесецка стартуют ракеты с именем "Таня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Роскосмоса.

25 января в РФ ежегодно отмечается День российского студенчества, а также столичный городской праздник День Московского университета (Татьянин день) и именины всех Татьян. Праздник отмечается с 2005 года.