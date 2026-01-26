Рядом с Солнечной системой может скрываться крупное скопление темной материи

Астрономы обнаружили свидетельства его существования

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Астрономы обнаружили свидетельства того, что рядом с Солнечной системой может присутствовать скопление темной материи, чья масса примерно в 24,5 млн раз выше, чем у Солнца. Этот невидимый объект притягивает к себе сразу несколько близлежащих нейтронных звезд-пульсаров, пишут исследователи в статье в научном журнале Physical Review Letters.

"Теоретические расчеты показывают, что внутри крупных скоплений темной материи, составляющих основу галактик, должны присутствовать так называемые субгало, менее крупные сосредоточения этой невидимой субстанции. Мы впервые обнаружили свидетельства существования подобного "субгало" в окрестностях Солнечной системы при измерениях ускорения движения соседних с нами пульсаров", - говорится в исследовании.

Открытие совершила группа американских астрофизиков под руководством профессора Университета штата Алабама (США) Суканьи Чакрабарти при наблюдениях за тем, как меняется скорость движения соседних с нами нейтронных звезд-пульсаров. Строгая периодичность вырабатываемых ими импульсов радиоизлучения позволяет определить то, с каким ускорением движутся эти звезды, если они при этом вращаются вокруг другого пульсара.

Как объясняют астрономы, замеры ускорения движения нейтронных звезд позволяют определить то, воздействует ли на них притяжение видимых или невидимых для людей массивных объектов, расположенных в центре Галактики и за его пределами. Руководствуясь идеей, исследователи измерили при помощи радиотелескопов ускорение движения для 54 пар пульсаров, которые находятся в разных регионах Млечного Пути.

Эти наблюдения показали, что сразу 10 пар близлежащих к нам нейтронных звезд испытывают небольшое, но хорошо заметное ускорение, которое заставляет их двигаться все быстрее в один и тот же регион пространства диаметром в несколько тысяч световых лет, где нет видимых сосредоточений материи. Расчеты ученых показывают, что все эти пары пульсаров притягиваются невидимым объектом, расположенным в нескольких тысячах световых лет от Солнца и превосходящим его по массе примерно в 24,5 млн раз.

Ученые предполагают, что открытый ими объект является "субгало" из темной материи, что в целом допускается и прогнозируется общепринятой теорией, которая описывает свойства и распределение этой невидимой субстанции по Галактике. Последующие наблюдения за другими близкими к Солнцу парами пульсаров и прочими объектами, как надеются астрономы, помогут подтвердить их гипотезу и точнее локализовать положение этого крупного скопления темной материи.

О темной материи

По текущим предположениям астрономов, аномально высокая скорость вращения звезд вокруг центров галактик связана с существованием темной материи, загадочной субстанции, на чью долю приходится примерно 75% от всей массы материи во Вселенной. Последние несколько десятилетий астрономы пытаются обнаружить следы ее существования и измерить свойства ее частиц, что пока не удается сделать.