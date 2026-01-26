Космонавты и астронавты до 2 февраля пройдут учения по зимнему "выживанию"

Тренировка имитирует реальные условия по действиям после аварийной посадки в лесисто-болотистой местности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Два условных экипажа в составе космонавтов Роскосмоса и астронавтов NASA с 26 января по 2 февраля пройдут тренировки по зимнему "выживанию". Об этом сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.

Автономная тренировка по действиям после аварийной посадки в лесисто-болотистой местности - или зимние "выживания" - пройдет в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос). За аварийную посадку считается "любой вариант приводнения, а также посадка на суше, если у поисково-спасательных сил отсутствует связь с экипажем более 30 минут", - говорится в сообщении.

В состав первого условного экипажа вошли космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Константин Борисов, астронавт NASA Дениз Бернхэм - дублирующий экипаж МКС-75, отмечают в корпорации. В состав второй условной команды вошли командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин и астронавт NASA Маркос Берриос.

В Роскосмосе также сообщили, что тренировка имитирует реальные условия: экипажи надевают комплекты из носимого аварийного запаса, строят шалаши, взаимодействуют с "поисково-спасательной службой" и принимают решения в условиях стресса и ограниченных ресурсов. Во время тренировки космонавты и астронавты учатся оказывать медицинскую помощь себе и пострадавшим товарищам, налаживать взаимодействие с поисково-спасательными силами, организовывать укрытие, разводить костер и добывать пищу.