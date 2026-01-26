Роскосмос показал снежный циклон над Москвой из космоса

Снимок сделали с помощью спутников "Электро-Л" и "Арктика-М"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал сделанный спутниками снимок снежного циклона, приблизившегося к Москве.

На снимке, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации, виден снежный циклон западнее столицы. В Роскосмосе добавили, что снимок был сделаны с помощью спутников "Электро-Л" и "Арктика-М".

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха предстоящей ночью составит 10-12 градусов ниже нуля в столице, по области - от минус 10 до минус 15 градусов. Днем во вторник столбики термометров покажут в столице 4-6 градусов ниже нуля, по области - от минус 4 до минус 9 градусов.

Ранее синоптики объявили на территории Москвы оранжевый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах опасные метеорологические условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Он действует с полуночи 27 января до 12:00 мск 29 января. В Московской области с полуночи и до 21:00 мск четверга установлен желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий.