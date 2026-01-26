Космонавт Платонов прибыл в центр послеполетной реабилитации космонавтов ЦПК

Олег Платонов вернулся с орбиты и перелета из США

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Олег Платонов прибыл в комплекс предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов и астронавтов Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина после завершения миссии Crew-11. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"В 21:35 мск космонавт Роскосмоса Олег Платонов прибыл в комплекс предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов и астронавтов ЦПК после возвращения с орбиты и перелета из США. Его встретили друзья и близкие, коллеги и журналисты", - говорится в сообщении.

Платонов стал седьмым космонавтом Роскосмоса, который отправился на Международную космическую станцию (МКС) в рамках соглашения о перекрестных полетах, подписанного Госкорпорацией "Роскосмос" и NASA.

15 января американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в который входит Платонов, вернулся на Землю после отстыковки от Международной космической станции (МКС). В состав экипажа миссии Crew-11, помимо Платонова, входят американские астронавты Зена Кардман и Майкл Финк, а также японский астронавт Кимия Юи. Они прибыли на МКС в августе 2025 года и должны были пробыть на станции ориентировочно до конца февраля.

Досрочное возвращение связано с инцидентом медицинского характера у одного из астронавтов. NASA не раскрыло его личность и предварительный диагноз, однако отметило, что состояние этого члена экипажа является стабильным. Представители управления подчеркнули, что причиной инцидента не была работа на станции, подготовка к выходу в открытый космос или травма.