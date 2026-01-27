Первый пуск ракеты "Союз-5" запланирован на конец марта

Его осуществят с космодрома Байконур

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" ожидается в конце марта 2026 года. Об этом говорится в презентации заместителя гендиректора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрия Баранова.

Баранов продемонстрировал презентацию на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева.

Согласно презентации, первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" запланирован в конце марта 2026 года с космодрома Байконур.

Ранее планировалось запустить "Союз-5" до конца 2025 года. Затем сроки пуска были скорректированы для проведения дополнительных проверок как бортовых систем, так и наземного оборудования.

"Союз-5" - ракета-носитель среднего класса разработки и производства самарского РКЦ "Прогресс", предназначена для запусков автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков. Это двухступенчатая ракета-носитель с последовательным расположением ступеней. В ней применены надежные и проверенные летной эксплуатацией решения, ракета отличается высоким уровнем экологической безопасности за счет использования экологически чистых компонентов ракетного топлива.