Роскосмос: производство ракет семейства "Ангара" перенесут в Омск

Ракета-носитель "Ангара-А5М" является модернизированной версией "Ангары-А5"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Производство ракеты-носителей семейства "Ангара" будет перенесено на предприятие "Полет" в Омске. Об этом говорится в презентации заместителя гендиректора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрия Баранова.

"Перевод производства ракеты-носителя "Ангара" в производственное объединение "Полет" (г. Омск)", - говорится в презентации.

В презентации отмечается, что ракета-носитель "Ангара-А5М" является модернизированной версией "Ангары-А5". В частности, на ней установлен модернизированный жидкостный ракетный двигатель РД191М с улучшенными энергетическими характеристиками.

Ранее с московской площадки Центра Хруничева на предприятие "Полет" была доставлена третья ступень первой летной ракеты "Ангара-А5" для общей сборки и контрольных проверок.