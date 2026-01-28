Спутники могут начать применять для мониторинга аварий на газопроводах

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Спутники дистанционного зондирования земли могут начать применять для мониторинга аварий на газопроводах и контроля сжигания попутного нефтяного газа. Об этом сообщил член центральной комиссии по согласованию проектов разработки месторождений углеводородного сырья Росндер Леонид Твердохлебов.

"Я сделал доклад на заседании секции космоса Российской академии наук. <...> Была сделана рекомендация для контроля за объемами сжигания попутного нефтяного газа или просто углеводородного газа <...> и осуществить, вернее, оснастить будущие спутники, которые будут выведены на орбиту, аппаратурой для контроля за объемами сжигания газа и контроля за мониторингом состояния магистральных трубопроводов", - рассказал Твердохлебов.

По его словам, контроль за трубопроводами с помощью спутников можно осуществлять за счет их расположения. Часто, добавил Твердохлебов, из-за их горизонтального положения и температурных удлинений и расширений происходит сбрасывание трубопроводов с полозьев, что фактически является аварийной ситуацией.